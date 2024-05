Modell Julia Fox avaldas, et on olnud aastaid tsölibaadis: see pole kunagi olnud parem

Ajal, mil tutvumisrakendus Bumble kogub tähelepanu kampaaniaga, mis kannab sõnumit „ Tsölibaat ei ole lahendus,“ tegi skandaalne modell paljastuse, et on juba 2,5 aastat hoidunud seksist, vahendab Independent.

Oma avalmeelse sõnumi jättis Fox Tik Toki postituse alla, mis Bumble suurt reklaamkampaaniat kritiseeris. Nimelt näib, et kampaania reageerib kasvavale vabatahtliku tsölibaadi trendile, mis tõusvaks trendiks noorte naiste seas, kellest paljud ütlevad, et nad peavad kohtingu- ja suhtlemiskultuuri nii mürgiseks, alandavaks või ohtlikuks, et nad on sellest täielikult loobunud.