Aitäh „külalislahkuse“ eest! Laps tuli sõbra juurest koju 33-eurose arvega

Videos selgitab 33-aastane Ameerikas elav ema Brianna Weimar, et oli saatnud läbi mobiilimakse oma poja sõbra emale arve selle aja eest, mis laps nende juures veetis. Ta pani arvesse kirja kõik selle, mida laps nende juures külas olles kasutas. Lisaks sellele pani Weimar kirja kõik, mis too laps sõi ja jõi ning isegi selle, kui palju seepi ta kulutas. Märkimata ei jäänud ka elektrikulu.

Ema, kellele arve saadeti, tegi omakorda video, teatades, et on arve kätte saanud ning poja külastus läheb talle maksma 36 dollarit ehk 33 eurot. Naine märkis, et tal oli raske uskuda, et keegi võib üldse selle peale tulla ning ta ema „külalislahkuse“ eest.