Kas sa ikka tead, mida su laps telefonis teeb? Niimoodi saad ta tegevust kontrollida ja ohutuse tagada

Samsungi tellitud uuring juhtis tähelepanu lapsevanemate teadmistele oma lapse nutikasutuse kohta ning selgus, et lausa 93% lapsevanemates arvab, et nooruki nutikasutus peaks olema piiritletud. Siiski vaid 67% vanematest kontrollib kas täielikult või osaliselt oma lapse internetitegemisi ning peaaegu veerand vastanutest ei tea, mida nooruk oma nutitelefonis teeb.

„Internetis leviv sisu ei ole alati lastesõbralik ning seetõttu on oluline olla oma laste tegemistega kursis. Tänapäeva nutitelefonidel on selleks ohtralt võimalusi ning kontrolli taset saab iga vanem vastavalt oma soovidele muuta,“ sõnas Pennar. Uuringu tulemused näitavad aga, et paraku kasutavad nutilahendusi ehk kontrolli abistavaid rakendusi vaid vähesed lapsevanemad - umbes 24% vastanutest kasutavad neid regulaarselt ja 18% aeg-ajalt.

Veel on murekohaks interneti ja mobiilseadmete ohutusest rääkimine. Kuigi 84% vastanutest on seda teemat oma lapsega käsitlenud, ei piisa vaid ühest vestlusest ning korduvalt on turvalisusest rääkinud vaid 50% lapsevanematest. Pennari sõnul on nutiajastul turvalisusest rääkimine väga oluline ning kindlasti peaks mõne aja tagant põhitõed lapsele uuesti meelde tuletama.