Eesti Meistrivõistluste esikoha omanik jagab nõuandeid, kuidas trenni tegemiseks järjepidevalt motivatsiooni leida

Küsimusele, kuidas leida motivatsiooni trenni tegemiseks, kui tegelikult üldse ei jaksaks trenni minna, vastab Andrjuškova, et talle väljend „motivatsiooni leidma“ väga ei meeldi, sest seda võibki otsima jääda. Tema ise võrdleb trenni tegemist hammaste pesemisega – sa pesed hambad ära, sest seda on vaja teha. Sama lugu on ka trenniga – sa teed seda oma tervise nimel.