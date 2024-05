FOTO | Modell Emily Ratajkowski unikaalsest lähenemisest: naine ei pea teemantidest loobuma, kui mehest ilma jääb

Ratajkowski otsustas oma kihlasõrmuse ümber disainida kaheks sõrmuseks ja nüüd sümboliseerivad need tema jaoks lahutust Sebastianist. Paaril on ühine laps Sylvester.

„Need sõrmused on minu isikliku arengu tunnuseks,“ avaldas modell. Ta lisas, et tema ei arva, et naine peaks teemantidest loobuma ainult sellepärast, et ta läks mehest lahku.