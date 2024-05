Nõid Nastja emaks olemisest: ma ei saa oodata, et laps vastaks igal sammul mu ootustele

Tütar on Nastja elus olnud üks ta rangemaid õpetajaid, kes on muutnud teda tugevamaks ja kindlameelsemaks. „Kui oled lapsega liiga leebe, teed talle sellega palju halba, enda tegudes tuleb olla kindlameelne ja kohati isegi autoritaarne,“ sõnastab naine peamise õppetunni, mis aitab lapsel kasvada turvalises keskkonnas.

Aga see teadmine ei ole tulnud lihtsalt, emarolli enda kätte haaramine on nõudnud üksjagu pingutust. Praegu on Nastja jaoks olulisim õppida peagi pesast välja lendavast tütrest lahtilaskmine. „Tal on oma tee, ma ei saa oodata, et laps vastaks igal sammul mu ootustele,“ on ta lapsevanemana selgeks saanud.