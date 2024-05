Kas see ongi töökius? Eestlanna katsumused edukas firmas: tunnen, et olen poole aastaga rohkem kaotanud kui võitnud

Praegu aga pole elevusest enam väga midagi järel. „Olen stressis, väsinud, ärevil ja mis kõige hullem- kardan iga järgnevat tööpäeva. See on läinud juba nii kaugele, et ma ei puhka enam ka nädalavahetuseti välja, vaid mõtlen pidevalt tegemata asjadele ja sellele, mis mind uuel nädalal JÄLLE ees ootab.