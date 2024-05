Väldi ebameeldivaid üllatusi! Kuidas pärast pikka talve oma suvekodu uuesti korda seada?

Kui aknad ja uksed on pikalt kinni olnud, tekib ruumidesse ebameeldivalt rõske ja seisnud õhk. Selleks, et koristades kõik tolm välja saada ja ka tubadesse mõnus värske olemine tekitada, ava enne koristamist kõik aknad ja uksed. Alles siis kui suvekodu koristatud ja õhutatud, lükka vajadusel sisse küte ning nii saad olla kindel, et ruumides ringleb värske õhk.

Linikud, voodikatted ja muud riidest esemed, mis suvekodus talveks seisma jäid, on tõenäoliselt kogunud endasse päris palju tolmu. Ära unusta neid õige režiimiga pesta, et maakodu hubaseks ja puhtaks muuta.

Talvega võivad patareid või muud elektrisüsteemid üles öelda ehk on äärmiselt oluline, et kontrolliksid turvasüsteemide ja suitsuandruite seisukorda. Suitsuanduritel on selleks tavapäraselt nupp, mis all hoides häält hakkab tegema, ning turvasüsteemid on varustatud ekraanidega, kust saad olukorda kontrollida.