Kas nõustud? Epp Kärsin: ma ei usu sellesse, et kui kodus on kõik hästi, siis mees ja naine ei lähe petma. Lähevad küll.

Tavaliselt öeldakse, et paari probleemid saavad alguse kodust, ning kui paarisuhtes on kõik hästi, siis kõrvalsuhtele isegi ei mõelda. Viimases saates tõdes Epp, et ei ole sellega nõus.

„Täna ma ei usu sellesse, et kui kodus on kõik hästi, siis mees ja naine ei lähe petma. Lähevad küll,“ ütles Epp ja põhjendas seda sellega, et teatud inimestel on olemas nn petmise geen, mis on neile kaasa antud. „Nad lihtsalt ei suuda truud olla. Nad lihtsalt ei suuda. Nad saavad minisuguse välise boost’i ja nad tulevad koju ja on paremad inimesed. Ja need, kes petavad, mina tahaksin neile öelda seda, et kui te seda teete, see ei ole ilus tegu. Aga tee seda vastutustundlikult. Sa pead seda tegema nii, et su kaaslane mitte ühegi rakuga, mitte ühegi meelega ei saa aimu, mida sa oled teinud. Ja sa pead vastutama oma teo eest ise,“ ütleb Epp. „Sest muidu teed sa talle (oma partnerile – toim) väga-väga haiget,“ sekundeerib Margus.

Lisaks tuleb saates juttu sellest, kui palju ja mida uuele kallimale rääkida. Margus provotseerib Eppu ja uurib, kas uuele kallimale tuleks anda teada sellest, kui sind on eelmises suhtes petetud? Kas see teadmine võib ka uuele suhtele karuteene teha? Epul on Margusele kindel vastus olemas.

Muu hulgas loetakse ette lugejakiri mehelt, kelle voodielus on tekkinud ootamatu mõõn. Millist nõu annavad Epp ja Margus kirja kirjutajale? Kuidas suunata oma kallimat voodisse nii, et see poleks kohmakas ega veider? Kuidas katsetada midagi uut, ilma et selleks peaks üle laua ja pikki vestlusi maha pidama?