Nördinud naine kaasmaalaste käitumisest: lähed spaasse, maksad palju raha ja seltskond saunas rikub tuju ära!

Kas tõesti muutuvad inimesed aastatega järjest kombetumaks? Need saunad, kus oleks tahtnud vaikselt lõõgastuda, sisse-välja hingata, tunda, kuidas keha lõdvestub - need saunad, kus on juba ukse peale selgelt kirjutatud „Palume vaikust!“, mis nendes saunades siis tegelikult toimub? Sisse vajub umbes nelja-viie liikmeline seltskond, osad kergelt švipsis... Ja kohe hakatakse lärmama, et on vaja leili visata, ikka mõnuga kütta, istuks nagu jääaugus, ega meil siin Eestis spaades ongi mõttetud saunas, maal Mati juures on ikka õige saun, kas mäletad Vello, kuidas eelmine kord jooksime sealt välja nii, et teispoolsus terendas juba silme ees?