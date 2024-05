Neil kõigil on lapsed, vanim laps sellest seltskonnast on viieni ja kõige noorem mõne kuune. Ja need teemad on samad - kes hakkas potil käima, kellel oli elu esimene jalgpallitrenn (sellest on sada pilti, kõik ohhetavad ja ahhetavad, no ausalt... ühest pildist piisab!) ja ma lihtsalt vaatan oma sõbrannasid ja nii kole kui see ka poleks, siis mina näen, et nad on emmestunud. Selles pole ju midagi halba, aga nad kõik olid enne nii edukad karjääriinimesed ning nüüd keerlevad nende jututeemad meeste sünnimärkide, laste mähkmete ja lasteaedade ümber.