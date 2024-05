Igakuised päevad kestavad terve igaviku ja tunduvad nagu uputus? Loe, millal tasub muretseda

Menstruatsioonid on igal naisel erinevad ja võivad elu jooksul muutuda, seega asjaolu, et midagi on teistmoodi kui sõbrannadel või emal, ei anna põhjust muretsemiseks. Näiteks ei peagi menstruatsioonid käima nagu kellavärk ja väikesed tsüklinihked on paljudel naistel tavapärased, nii nagu ka kõhuvalu ja iiveldus. Üldiselt peetakse normaalseks menstruaalperioodi pikkuseks 24–38 päeva ning verejooksu kestuseks 4–8 päeva. Oluline on ka verejooksu tugevus – keskmine verekaotus päevas võib jääda vahemikku 5–80 milliliitrit, kuigi seda kogust on kodus silma järgi keeruline hinnata. Liiga vererohkeks loetakse verejooksu, mis kestab kauem kui seitse päeva ja mille puhul päevane verekaotus on suurem kui 80 milliliitrit. Ka suured vereklombid ei peaks olema tavapärased.