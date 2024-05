SEXCAST | Kolmeka eri! Epp Kärsin: kui me jätame selle tegemata, siis võib-olla terve elu kuklas, et oleks tahtnud...

Viienda saate alguses kirjeldab Margus Vaher pikka lugejakirja, mille ta sai Lauralt, kes on 12 aastat suhtes olnud. „Suhe on super! Seks on super! Finantsid on super! Aga... tahaks vaheldust. Tahaks võib-olla elu jooksul ka veel kellegi teisega kui enda mehega seksida. Aga kindlasti ei soovi, et mees seda kellegi teisega teeks.“ Margus uurib Epult, mida sellises olukorras peaks tegema - kindlasti on palju inimesi, kes on pikaaegses suhtes, kes niimoodi tunnevad.