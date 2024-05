Liisi Eesmaa esimesest trimestrit ja kiirest eluperioodist: see oli kohutav aeg. Tagantjärele mõtlen, et ime, et ma selle üldse üle elasin!

Liisi teise lapseootuse pööraseimad nädalad jäid esimesse trimestrisse. Just sinna mahtusid korraga Kuldnõela võit, „Tuhkvalge“ esietendus ja voodipesukollektsiooni esitlus. „See oli kohutav aeg. Tagantjärele mõtlen, et ime, et ma selle üldse üle elasin! Pärast seda andis ka keha märku, et tuleb tempot vähendada – jäin kolmeks nädalaks haigeks,“ meenutab naine.

Liisi andis üle kaheksa aasta uuesti oma kollektsiooni välja ja sellega kaasnenud Kuldnõela võit on talle kahtlemata väga eriline tunnustus. Varem on ta olnud auhinnale nomineeritud kolmel korral, kuid võit saabus esimest korda. „Arvan, et võidu tõi koju see, et panin sellesse kollektsiooni kogu oma olemuse.