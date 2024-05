Oksendamine, paanika ja minestamine. Kohtingumaailma uus reaalsus: 68% naiste jaoks pole miski ärevust tekitavam kui kaaslase leidmine

Kohtingumaailm on muutunud- 68% naistest väidab, et kohtamas käimine on nende peamine stressiallikas, selgub uuringust, kus osales 2000 üle 18 aastast meest ja naist, selgub Filtrini blogipostitusest.

Umbes 36% naistest on kohtingul stressi tõttu minestanud. 18 protsenti naistest tunnistab, et on kohtinguärevusest oksendanud. 68% naiste jaoks pole miski rohkem ärevust tekitavat kui armastuse leidmine.

Kui 71% meestest tunnistas, et kogeb kohtinguga seotud stressi aeg-ajalt, siis hämmastavad 92% naistest olid enne esimest kokku saamist väga- väga närvis. Just sel põhjusel on 65% naistest ka tühistanud kokkulepitud kohtumise. Vaid 25% küsitletud meestest tunnistas, et tegi sama.

Lisaks selgus, et 63% naistest ja 20% meestest on kohtingu tõttu kannatanud paanikahoogude käes.

„Alates ebamugava nalja tegemisest, mis ei õnnestu, kuni söögiriistade maha kukutamiseni,“ loetlesid uuringus osalenud peamisi piinlikke juhtumeid, mida nad siiani meenutavad. 30% meestest avaldas, et kõige suuremat ebamugavust valmistab kohtingul nende kohmetu käitumine.

Uuring käsitles ka seda, miks naised kohtingute eel nii närvis on. Pakutakse, et see võib olla tingitud sotsiaalsetest ootustest. „Pidevalt öeldakse, et peate leidma partneri, enne kui „kaotate oma välimuse,"“ selgitasid teadlased. „Samuti võib see olla tingitud ohutest, millega paraku naised peavad sagedamini silmitsi seisma nagu ahistamine või väärkohtlemine.“

„Kui mõte kohtamas käimisest täidab kõhu liblikatega, on see okei,“ kinnitasid uuringu läbiviijad. „Niikaua kui sa jääd iseendaks, leiad kellegi, kes armastab sinu juures kõike.“