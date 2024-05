Andestamine on hea oskus, aga need on asjad, mis on täiesti lubamatud igas paarisuhtes

Kõik pingutused on ühepoolsed

Sina oskad oma kaaslast ära kuulata, leiad tema jaoks aega, annad talle head nõu ja aitad teda. Sa otsid erinevaid võimalusi, kuidas muuta oma elu põnevamaks, et liiga palju rutiini ei tekiks. Sa jätad talle piisavalt aega, et ta saaks oma elu ka elada ja tegeleda oma asjadega. Sa ole tema vastu tähelepanelik. Sa teed talle kingitusi ja valid neid hoolega, see näitab, et sa mõtled tema peale ja oled ettenägelik. Sa muretsed tema pärast. Ja vastu ei saa sa mitte midagi. See ei ole normaalne, sa väärid paremat.

Ta ei tunne üldse huvi sinu vastu

Milline su lapsepõlv oli? Ta pole sulle kunagi selle kohta küsimusi esitanud. Mis sind elus huvitab ja millised on su huvialad? Teda ei huvita see. Kui sul peaks elus raske periood olema, ei tunne ta sinu vastu isegi huvi ega uuri, kuidas sul läheb. Enda lohutuseks katsud sa talle vabandusi leida ja ütled, et ta on alati selline olnud, ta on tagasihoidlik, tal ei ole palju vaba aega, ta on nii hõivatud, tal on endalgi palju probleeme praegu. Lõpeta endale valetamine, sa lihtsalt ei huvita teda, ongi kõik. Ära raiska enam oma aega ja energiat.

Ta tahab, et sa oleksid teistsugune ja katsub sind muuta

Sa oled ainulaadne, ära seda unusta. Sa oled just selline nagu sa olema pead, oma nõrkade ja tugevate külgedega. Ära lase rumalatel inimestel endale öelda, milline sa olema peaksid.

Ta varjab sinu olemasolu

Te olete juba praktiliselt aasta otsa koos olnud, aga sa pole kunagi kohtunud mitte ühegi tema pereliikme ega sõbraga, rääkimata töökaaslastest, siis on sul põhjust muretsemiseks. Sinu tuttavad teda ei huvita, ta pole tahtnud ka su lähedastega kokku saada. See on märk, et ta sind ei armasta.

Ta on pannud sind rohkem nutma kui naerma

See on kindel põhjus ja väga hea põhjus, miks sa peaksid tema juures ära minema. Kohe ja nüüd.

Ta flirdib teistega sinu ees nagu sind poleks olemaski, hoolimata sinu tunnetest