Illusioonid, mida enda huvides purustada ehk Mis viitab suhtes sellele, et teie kaks ikkagi kokku ei sobi?

Sina tahad lapsi saada, tema ei taha

Kui teil ei ole samu soove, on raske suhet hoida. Näiteks, kui üks teist tahab lapsi saada ja teine ei taha, või see varem või hiljem saada takistuseks. Loomulikult võib see soov lapsi saada või mitte ka aja jooksul muutuda, aga samuti võib see hakata pingeid tekitama ja omavahelist suhtlemist rikkuma.

Tema tahab vabasuhet, sina mitte

Ka see on tähtis, et mõlemal oleks sama arusaamine paarisuhtest, et koos edasi liikuda. Kui sa kohtud sellise inimesega, kellel on mitu rauda tules või kes eelistab vabasuhet, ehkki sina otsid tõsist suhet, saab ka see teie vahel takistuseks. Sa ei pea alla andma ja leppima sellega, milline teine on, et hoida teda enda kõrval, sest ainus, kes selles loos kannatab, oled sina ise.

Seksuaalne sobivus puudub

Ka see on väga tähtis. Kui selles suhtes ei ole tõmmet, on see halb märk. Sest esimesed vahekorrad annavad märku sellest, kui hästi paar omavahel sobib. Kõik on vastastikuse tõmbe küsimus. Mõnikord seda tõmmet ei tekigi ja selle tõttu on ka seks vastik ja ebameeldiv.

Sina oled säästlik, tema armastab kulutada

Ka rahaga ümber käimine on väga oluline. Et suhe toimiks, on vaja, et mõlemal partneril oleks rahaasjadest sama arusaam ja nägemus. Kui üks armastab palju kulutada, teine aga on kokkuhoidlik, siis võib igapäevane elu hakata ruttu selle all kannatama. Tähtis on rääkida need asjad omavahel kohe läbi.

Teil ei ole samu väärtushinnanguid