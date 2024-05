Mures ema teismelise kaaluprobleemist: ma ei taha temas komplekse tekitada, aga ta on silmanähtavalt juurde võtnud

„Olen märganud, et ta on viimaste kuudega hakanud silmnähtavalt juurde võtma kaalus ja ma tean, kui raske on kaalu kaotada. Ise teeme kodus tervislikult süüa, mehega käime mõlemad trennis, ehk siis eeskuju näitame. Poeg aga ostab oma raha eest külmutatud pitsasid, kiirnuudleid, karastusjooke ja eelistab aega veeta oma toas, arvuti taga. Meiega loodusesse tulla ei taha. Trennis käia ei taha.

Mees ütles üks päev, et läheb ja vestleb pojaga karmilt ja paneb ta fakti ette, aga ma palusin tal veidi oodata, sest tunnen, et see lahendus ei teeks midagi paremaks, pigem tekitaks lapses trotsi. Kuidas ma saaksin selle teemaga ettevaatlikult, aga tulemuslikult läheneda? Ei taha, et see olukord veelgi hullemaks muutuks, aga ei taha lapses tekitada ka komplekse, niimoodi, et talle jääks mulje, et ta enda vanemad arvavad, et ta on paks...“