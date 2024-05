„Kingad 100 eurot, juuksur 120, kleit 140...“ Kui palju plaanivad vanemad lapse põhikooli lõpetamise alla raha panna?

Swedbanki finantshariduse valdkonnajuhi Grete Koho sõnul on lõpetajad ja nende vanemad nutikad ostlejad. „Kaubavalik meie poodides on küll lai, kuid paljud on pööranud pilgu ka interneti poole, kus see on veel laiem ning on palju häid sooduspakkumisi, millest kinni haarata,“ ütles ta. „Tore, et rahatarkus on massides ja nutikale kokkuhoiule mõeldakse üha enam ka lõpetamistel. Veelgi rõõmsamaks teeb see, et üksteisele jagatakse nippe. Lõpetamised on kiire aeg ning alati ei pruugi lõpetaja või ta lähedane kõige peale ise tulla,“ sõnas Koho.