Merle Palmiste intiimstseenidest ja lembehetkedest laval: seal on kõik tingimused armumiseks olemas

„Ikka tunnen,“ tõdeb Merle ja täiendab: „aga see ei ole nii nagu sa oma mehega unustamatult suudled. Sul on enesekontroll ka. Mina ei saa öelda, et ma midagi ei tunne. Muidugi tunnen!“

Lisaks uurib Teele, kas lavapartnerisse on võimalik ka armuda. Merle tunnistab, et tõepoolest võib nii juhtuda. „See on teatud armumine. Muidugi. Sa oled ju inimesega mitu kuud koos (prooviperioodil- toim.), seal peab alati olema usaldus, et midagi üldse tekiks. Et sa julgeksid näiteks proovis eksida,“ selgitab Merle. „Seal on kõik tingimused armumiseks olemas või nimetame seda imetlemiseks. Muidugi! Aga tihti ta läheb üle ka,“ naerab naine ja lisab, et iga rollisooritus ei lõpe alati abieluga.