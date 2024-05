Kas oled märganud? Naised süüdistavad Tampaxit tampoonide kahandamises: ma tundsin erinevust

TikToki kasutaja Melissa Simonson ütleb, et kaubamärgi reklaamitavad suurused pole enam samad, vaid neid on kahandatud. Naised on tähele pannud, et tampoonid on väiksemad ning neid on ka karbis vähem kui varem. See, et tampoone peab nüüd sagedamini vahetama, pani naisi muretsema, et nende menstruaaltsükkel on muutunud. Keegi ei osanud seni süüdistada selles toodet ennast.