Olaplexist Dysonini! Juuksehooldustooteid võltsitakse aina rohkem. Kuidas originaaltoodet eristada?

Juuksur ja ilusalong Wavebar asutaja Marleen Pärkma selgitas, et turul levib järjest enam võltsinguid nii föönidest kui juuste kujundamise seadmetest. „Kalleid fööne tehakse järele - sellise probleemiga on pöördunud mu poole nii kliendid ning seda on kinnitanud ka näiteks Dyson ametlik edasimüüja Eestis d.one salong. On tulnud ette olukordi, kus pöördutakse fööniga hooldusesse ja kohapeal tuvastatakse, et tegemist ei olegi originaaltootega,“ nentis juuksur. Ta lisas, et kui toode osteti tavapärasest oluliselt soodsama hinnaga, siis on üsna tõenäoline, et tegemist on järele tehtud tootega.

Juuksuri hinnangul puudub järgi tehtud toote puhul igasugune seos originaaliga. „Sel juhul ei saa olla kindel, et tegemist on originaaltoote kirjeldusele vastava lahendusega ja juustele ohutu seadmega ning samuti ei saavutata originaalfööni lubatud tulemust. Kuumus on seejuures väga-väga oluline kriteerium ja järele tehtud fööni puhul ei saa usaldada näiteks temperatuuri andmeid ehk võltsfööni kasutamine võib põhjustada juuste murdumist pideva liigkuuma töötlemise tõttu,“ tõi Pärkma välja.

Võltsitud tooteid müüakse originaaltoodetest tunduvalt soodsamate hindadega

Juuksur Marleen Pärkma tõi välja, et lisaks föönidele võltsitakse ka juuksehooldustooteid. „Kallimate juuksehooldustoodete võltsimise teema on väga aktuaalne juba mitu aastat. Kuna näiteks Olaplex ja K18 on tänaseks päevaks ühed enim tuntud brändid ja nõudlus nende toodete järele on suur, siis paraku tehakse neid järele ja müüakse originaaltoodetest tunduvalt soodsamate hindadega,“ lausus Pärkma.

Juuksur nentis, et ometigi pole võltsitud Olaplexil originaaltoote toimeainetega mitte mingit pistmist. „Oleme saanud klientidelt tagasisidet, et soodsamalt soetatud tooted ei lõhna sarnaselt originaaltoodetega ning kliendid ei saa ka lubatud tulemust. Enim pannakse tähele, et n-ö fake šampoon ei vahuta. Küll aga on originaal Olaplex šampoon väga hästi vahutav toode ning mitte vahutavust pole kliendid kunagi kurtnud,“ selgitas Pärkma. Ta tõi välja, et samuti on probleemiks turul liikuvad originaaltooted, mis on aegunud ehk lausa utiliseerimist vajav kaup. „Unikaalne kood pudeli all annab küll valmistamise kuupäeva, kuid klient seda ise kindlaks teha ei saa. Seega jõuamegi me kõige olulisema asjani ehk usaldusväärse edasimüüja leidmiseni,“ ütles juuksur.