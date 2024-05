Mehed, pilk peale! Just niimoodi hakkab käituma naine, kes ei ole enam oma suhtega rahul

Ta ei taha enam teha midagi oma mehega koos

Naine, kes ei ole oma suhtega rahul, ei taha enam veeta aega oma kaaslasega. Näiteks läheb ta hea meelega sõbrannadega välja sööma, oma mehega aga ei taha ta enam midagi teha.

Ta ei näita välja, et hoolib ja armastab

Ka õrnuseavaldused hoiavad suhet tugevana. Kallistus, musi, puudutus, naeratus ja head sõnad on need, mis hoiavad suhet. Kui kõik see hakkab aga suhtest tasapisi kaduma ja naine hakkab eemale hoidma ning väldib füüsilist kontakti, on see märgiks, et ta ei ole rahul.

Naine veedab rohkem aega üksi

See on hea, kui inimene oskab ka ise oma ajaga midagi peale hakata ja ei pea hommikust õhtuni koos oma kaaslasega olema, sest see on märk juba sõltuvusharjumusest. Kui inimene aga tahab veeta enamiku ajast üksi, olla tundide kaupa omaette ja kaugel eemal oma kaaslasest, on see märk, et talle pakub suuremat rahulolu ja rõõmu see, mida ta saab mujalt.

Tulevikuplaanid ei paku enam huvi

Kui suhe naist enam ei huvita, ei paku ka tulevikuplaanid talle enam huvi. On siis tegemist maja ostuga või puhkusereisi planeerimisega. Teda ei huvita mitte miski. See on märk, et ta ei tea enam ise ka, mida ta tahab.

Emotsionaalne distants

Õnnelik ja rahulolev naine julgeb näidata oma tundeid välja, ta julgeb näidata välja oma emotsionaalsust, eriti koos kaaslasega, keda ta usaldab. Kui naine aga ei investeeri oma suhtesse, tunneb ta, et teda ei mõisteta ega armastata. Selle tõttu sulgeb ta iseendasse, läheb lukku, on reserveeritum, rahulolematum.

Sagedasemad tülitsemised

Kui kodune õhkkond on pingelisem, hakkab paar rohkem tülitsema ka tühiste asjade pärast. Seda eriti juhul, kui naine ei kannata enam seda suhet välja. Tühisemadki asjad võivad vallandada suure tüli. Kui selline asi peaks aset leidma, võib see olla märk sellest, et midagi on lahti.

Vähem intiimsust

Kui suhe enam ei toimi ega paku huvi, ei paku ka intiimsed hetked huvi. Selle tõttu jääb soiku voodielu.

Ta otsib mujalt seda, mida ta kodust ei saa