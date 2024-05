Piiride rikkumine või ebakindluse uus tase? Massaažis käinud naine seisis ootamatult silmitsi suhtedraamaga

Naine jagas oma kogemust ühismeedias anonüümselt, soovides teada saada, mida arvavad teised olukorrast, kuhu ta on ootamatult sattunud.

Kõik sai alguse sellest, kui noor naine broneeris endale ammu oodatud spaakäigu, et rahustada närve ja pingelisest eluperioodist veidi lõõgastuda. Just seda eesmärki massaaž täitiski kuni hetkeni, mil naine jõudis koju.

„Olin lubanud ka oma kallimale massaaži teha, kui tema koju jõuab. Kui ta jõudis, siis küsis ta, kas ma midagi ka oma masseerijalt õppisin. Ütlesin pahaaimamatult, et masseerija oli keskealine mees ja ma ei õppinud midagi. Selle peale ärritus mu kaaslane silmanähtavalt, öeldes mulle, et ma teadsin, et ta tunneb end ebamugavalt, ja tegin ikkagi seda, mida ma tahan. Ka mina eeldasin, et seda teeb naine, sest ma pole seal kunagi meestöötajat näinud,“ selgitas naine.

„Aga ma arvan, et ta on ainus, kes sel hetkel seal massaaži tegi. Ta ei tekitanud minus mingeid ebameeldivaid tundeid, sain lihtsalt massaaži. Olen kooli ja muude asjade pärast pikalt stressis olnud,“ põhjendas naine soovi veidi lõõgastuda.

„Ma arvan, et ta on dramaatiline ja ei vaata asju selgelt. Ta jätab mulje, nagu oleksin käinud juhusliku mehe juures massaažis. Ma ju isegi ei teadnud, et seda teeb mees, kuni sinna jõudsin.“

22-aastase naise postitus sai sadu kommentaare – kasutajad olid tema elukaaslase reageeringust hämmingus.

„Ma arvan, et ta peab maha rahunema ja sellest üle saama,“ ütles üks kasutaja. „See oli lihtsalt massaaž ja midagi ei juhtunud. Tundub, et tal on usaldusprobleemid.“

Armas lugeja! Mida sina sellisest olukorrast arvad? Kas näed siin põhjust suhe lõpetada?