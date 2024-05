Seksuaalkoolitaja Epp Kärsin vihastas haridusministeeriumi välja: lastele pole mõistlik õpetada mustvalgeid lahendusi

Kuidas sa kooliõpilastele esinema satud? Nad kutsuvad mind ise. Tavaliselt saab see alguse sellest, et noored kirjutavad mulle Instagrami, et läheksin nende kooli. Siis ma olen ka öelnud, et kooliõpetajad peavad mind kutsuma ja minu kutsumisega nõus olema.

Teaduspõhisusega on sellel lihtsalt vähe pistmist. Ma vaatasin, kes holistikainstituudis õppejõud on. Seal on juuksurid, koreograafid, teedeinsenerid. Õpetajatelt ootaks veidi teistsugust tausta võib-olla. Teadus ei ole alati kõigeni jõudnud. Teadus võib olla üks tee ja holistika teine. Minu arust maailmas ei olegi olemas sellist ühtset absoluutset tõde. Igaüks valib selle, mis teda kõige rohkem kõnetab, ja mind kõnetab väga holistiline maailm. See on mind elus väga palju edasi aidanud.

Tegelikult on see seksuaalharidus holistiline sellepärast, et meie keha, meel ja vaim on kõik üks tervik ja see ongi holistiline. See pole mingi uuga-buuga, vaid see on see, kuidas meie enda mõtlemine mõjutab kogu meie elu.

Holistikainstituuti mainisid sa ka koolituses ja mainid ilmselt ka koolides. Kas see ei ole midagi, mis need koolid ärevaks ajab? Et see ei ole eriti teaduspõhine instituut?

Milline su taust on, et sa üldse võid seksuaalkoolitusi teha?

„Laser“ uuris, milline peaks koolide seksuaalõpe olema. Ja mis on Epp Kärsini õpetuses sellist, mis on ajanud ta tülli nii Eesti seksuaaltervise liidu kui ka haridusministeeriumiga? Muu hulgas saame teada, mis vahe on lingamil ja peenisel ning miks Kärsin eelistab peenise asemel kasutada sanskritikeelset sõna „lingam“.

Samuti räägitakse tänapäeval seksuaalharidust andes sellest, et ei ole olemas ühtemoodi naiselikkust ja mehelikkust, mis on lihtsalt stereotüüpimine ja nii 20. sajand. Mitte midagi pole viga, kui iga inimene leiab endas oma viisi olla nii naiselik või mehelik, nagu täpselt tema jaoks õige on. Ja kui see ei suhestu tüüpilise binaarsusega, siis pole midagi valesti. Mitmekesisus on loomulik ja huvitav.

Praegu on seksuaalharidus mingil määral reformitud. Seda on algklassides natukene, siis 6. ja 7. klassis veidi ja keskkoolis vist teemat praktiliselt enam ei käsitleta.

Ma olen ka inimeseõpetuse ühingu liige. Ja on koole ja õpetajaid, kes on täiesti fantastilised ning neile tohutult meeldib ja õpilased nii kiidavad, et neil on äge õpetaja ja nad saavad palju teada. Aga siis on koole, kus õpetajad on natukene hirmul, tunnevad ebamugavust ja piinlikkust. Kui õpetajal on klassi ees piinlik, siis ka terve klass tunneb väga suurt piinlikkust kogu selle teema üle.

Alles mõni aasta tagasi küsis klassijuhataja ühelt 9. klassilt, mida tahetakse teha sügisvaheajal, ja pakkus välja, et võiks Põlvasse Piusa koopaid vaatama minna. Ja terve klass ütles: ei, me tahame Epp Kärsini seksikoolitust! Ja nad tulidki siia minu stuudiosse loengule. Noored ise on mind omaks võtnud ja neile meeldib see, kuidas mina neid teemasid esitan. Räägin hästi avatult ja julgelt.

Et ma teeksin need nende omade sarnaseks ja ma ei olnud sellega nõus. Mulle tundus, et see pole minu maailm. Mina tahtsin just rohkem holistilist poolt sisse tuua.

Kui nad alustasid kusagil 2016. ja 2017. aastal, siis ma käisin nende programmi läbi ja andsin näidistunni. Aga nad arvasid, et need materjalid vajaksid muutmist. Ma ei olnud nõus neid muutma. Ma sain aru, et me astume nii erinevat jalga, ja ma lihtsalt tulin sealt ära.

Näiteks üks 9. klassi tüdruk ütles, et nende kooli direktor ütles, et nad on seksikoolituse jaoks veel liiga noored. Ma arvan, et vanus ei ole enam ammu teemaks, aga õpetajatel endal on mingisugused kompleksid, hirmud ja uskumused selle kohta, et noored ei ole valmis.

Vastati, et neil on kõik väga hästi. Ma mõtlesin, et olgu, neil on kõik väga hästi, aga ma siis vaatan, kui hästi, ja tegin sellise koolikampaania, et andsin oma uudiskirjas lihtsalt teada, et kui kellelgi on soov mind kutsuda, siis kutsuge ja ma teen seda tasuta. Ja ma käisin pea 100 Eesti kooli läbi.

Sellepärast, et ma tahtsin aru saada. Kõigepealt ma helistasin haridus- ja teadusministeeriumi ning tahtsin teada, kes vastutab selle valdkonna eest. See oli nagu kuum kartul, mida põrgatati erinevate telefoninumbrite vahel, ja lõpuks ma ei saanudki seda infot.

Seksuaalharidus pole füüsika või matemaatika, kus 2 + 2 = 4. Parema puudumisel on ainet sunnitud sageli andma klassijuhataja, kes erialalt võib olla hoopis matemaatika-, käsitöö- või emakeeleõpetaja. Sellistes tingimustes on paljud koolid leidnud, et lihtsam ja kõigile vähem piinlik on kutsuda teemat selgitama välisesineja.

Seksuaaltervise liit tegelebki selle teise poolega.

Mida see tähendab?

Täpselt nii ongi! Jumal lõi meid meheks ja naiseks. Mina ei ole millegi vastu. Mina normaliseerin mehe-naise suhet. Ja kui noored tulevad ja küsivad mu käest või kirjutavad, et täna mulle meeldivad tüdrukud, aga pool aastat tagasi meeldisid mulle poisid, kas mul on midagi viga, siis ma ütlen, et ei, see on täiesti normaalne. Aga sellised inimesed on pigem vähemuses kui enamuses. Mina tegelen enamusega.

Miks on sulle vastuvõetamatu mainida geisuhteid oma koolitusel?

Ei, üldsegi mitte. Aga ma keskendun tõesti sellele, et on mehed ja naised. Ka minul endal on olnud suhteid naistega. See on täiesti okei. Isegi kui meil on mingisugused kõrvalekalded, siis me kõik vajame armastust, me kõik vajame puudutust. Ka needsamad LGBT-inimesed. Mida nad teistmoodi teevad? Mitte midagi! Kallistavad, suudlevad ja armatsevad samamoodi nagu tavalised mehed ja naised. Ja ma ei pea vajalikuks eraldi välja tuua kõiki neid vikerkaarevärve. See on samasugune armastuse alkeemia nagu meil kõigil.

Sa rõhutad stereotüüpilist naiselikkust ja mehelikkust. Nagu oleks naiselikkuseks või mehelikkuseks olemas ainuõige viis.

Mulle meeldib olla naine ja ja ma naudin naiseks olemist. Minu koolitustel on käinud ka geinoormehed ja on käinud naised, kes elavad teise naisega koos. Armastus on sama. Selles maailmas öeldakse, et igas naises on 60% naist ja 40% meest ning meestes on 60% meest ja 40% naist. Aga me peame teadma, kes olen mina.

Võib-olla peitub oht selles, et kui naiselikkus võrdub mingi konkreetse naisetüübiga, mis ei ole nüüdisaegne naine, siis me lihtsalt taasloome stereotüüpe.

Ei, kindlasti mitte. Naiselikkus on see, kuidas sina ennast tunned. Iga naine võib oma naiselikkust kirjeldada erinevalt. Minu jaoks on minu naiselikkus ühtemoodi. Minu sõbranna jaoks võib see olla täiesti teine. Me peaksimegi oma autentset mina hästi julgelt välja kandma. Ja mitte laskma mõjutada ennast ühiskonnast tulevatel normidel.