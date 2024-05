Kolme tütre isa Illimar kodurahu hoidmisest: olen ise terapeudi juures lahendanud oma vanematevahelisi teemasid, mille rolli lapsena kandma pidin

Pilt nendib, et kõige kriitilisem on aeg, mil ollakse värskelt vanemateks saanud. Kõigile asjaosalistele on olukord täiesti uus. Mees peab mõistma, et seni kuni tema kodust eemal tööl on, siis naine ei vedele kodus ega sülita igavusest lakke. Töölt koju jõudes on oluline kinkida naisele puhketunnike, kus ta saab olla korra eemal beebist. Ennast kasvõi hetkekski iseendana tunda.