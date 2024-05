Pealtnäha igapäevased tervisemured tõid endaga karmi diagnoosi. „Mul oli see sümptom pikemat aega, kuid ma ignoreerisin seda“

„Samuti on ohtlik märk paistes alakõht, mis viitab tihti põletikule.“ Susete räägib, et tunneb ennast viimasel ajal päris hästi, kuid jälgib jätkuvalt pingsalt oma tervist ning võtab üks päev korraga.

Nüüd soovitab ta oma jälgijatel koheselt arsti juurde minna, kui keegi märkab oma kehaga toimuvaid muutusi, isegi kui keegi arvab, et need muutused on tingitud vananemisest.