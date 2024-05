Uus USA stiilis fitnessistuudio pakub täiuslikku treeningkogemust

Põhiliselt on fookuses jõu- ja kardiotreeningud. Jõutreening on peaaegu et ainukene tõendatud vananemisvastane „vahend“. Vanuse lisandudes hakkab paratamatult lihaskude vähenema ja kasvama rasvkude, mistõttu on hea vormi ning noorusliku välimuse säilitamisel stabiilne mõõdukas jõutreening ülioluline. Lihasmassi vähenemine põhjustab ka aeglasemat seedimist, mis omakorda põhjustab kaalutõusu. Lisaks aitab jõutreening vähendada südamehaigustesse haigestumise riski, vigastuste tekkimist ning ärevust ja stressi. Lihastreening on oluline igas vanuses inimestele, et säilitada terve ja toimiv keha, vaimne tasakaal ning elada täisväärtuslikku elu.