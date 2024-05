Brünetid Bitchid | Salasuhted tööpostil. Kas ülemusega nahistamine võib kunagi olla hea idee?

Kas ülemusega nahistamine on hea idee ja kas talle saab suhte lörri minemisel kätte maksta? Aga kolleegile? Kas Merlel on teatrimaailmas olnud olukordi, kus lavastaja oma mõjuvõimu alatult ära kasutab? Kas naised on alati ohvrikesed ja jäävad kannatanuteks isegi siis, kui tegu on kättemaksuhimulise bitchiga? Kuula saadet ja räägi kaasa teele.kaljuvee@delfi.ee