Näitlejanna Hilje Murel keerulisest eluetapist: olin pool aastat väga katki ja vajasin nõu, kas ja kuidas edasi

„Elus on ju aegu, kui pead asjade üle järele mõtlema: mingid ummikseisud, momendid, mis tunduvad sel hetkel väljapääsmatud. Tookord oli ebaõnnestunud roll teatris, väike laps kodus ema igatsemas. Olin pool aastat väga katki ja vajasin nõu, kas ja kuidas edasi. Mõtlesin, kas see meeldib mulle, mida ma teen, kas ma meeldin endale ses maailmas. Ja Ita (Ever- toim.) andis nõu, et see hetk on mööduv, vastu saab pidada lihtsalt toore jõuga edasi minnes, sest kahtlused jäävad alati.“