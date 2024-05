SEXCAST | „Ta saatis mulle suhte lõpus arve!“ Naeruväärsed ja õpetlikud kogemused, kuidas raha paarisuhet mõjutab

Kus on mängus raha, on kiiresti tekkimas ka intriigid, ärakasutamised, tülid ja valearusaamad. Just sellel teemal on tulnud ka tänase saate esimene lugejakiri, milles meeskuulaja uurib, kui kaua on suhte alguses okei välja teha. „See tundub nii cringe, ebaromantiline ja isegi koonerlik, et selle välisreisi tahaksin sinuga pooleks teha.“ Kuidas olukorda lahendada? Milliseid kogemusi on meie saatejuhtidel paarisuhtes rahaga? Epul meenub kiirelt, et temagi on olnud suhtes mehega, kes ta kuldsesse puuri püüdis. Kui naine soovis sealt välja saada, esitas mees talle suhte lõppedes arve! „Ja see pole veel kõik!“ Margus on Epu loost šokeeritud ja hoiab kahe käega peast kinni, kuid lugu läheb edasi...