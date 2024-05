Kümme tumedat kuud! Lauljanna Lizzo: depressiooni puhul on kummaline see, et te ei saa aru, et selles olete, enne kui olete sellest välja tulnud

Lauljanna on tuntud selle poolest, et ta ei häbene kunagi rääkida asjadest nii, nagu need on. Nüüd tunnistas Lizzo oma sotsiaalmeedias, et on seljatanud depressioonis, kus ta oli kümme pikka kuud.

„Ma pole viimased kümne kuud nii õnnelik olnud,“ kirjutas naine foto alla. „Depressiooni puhul on kummaline see, et te ei saa aru, et selles olete, enne kui olete sellest välja tulnud Ma ei ole kindlasti nii muretu kui varem, aga see tume pilv, mis minu kohal iga päev oli, hakkab lõpuks kaugenema,“ rõõmustas ta. „Minu naeratust näeb taas mu silmades,“ kirjutas Lizzo ja tänas kõiki fänne kannatlikkuse eest.

Nipid ja näpunäited enda toetamiseks

Ära kannata üksi, vaid otsi abi! Leia inimene, keda võid usaldada ja kellele saad oma muredest rääkida.

Hoia ennast tegevuses. Selleks võib olla kas või jalutuskäik, spordi tegemine, huviringis osalemine, kodutööde tegemine.

Võta aeg maha. Ära keskendu probleemidele, vaid mine neist eemale ja tegele muude asjadega. See aitab mõtetel selgineda.

Planeeri oma päeva vähemalt üks positiivne tegevus, mis pakub rahulolu.

Püüa toituda regulaarselt ja mitmekülgselt isegi siis, kui isu ei ole. Kaalulangus ja vitamiinipuudus halvendavad tervist veelgi.

Alkohol ja uimastid kahjustavad tervist. Lühikeseks ajaks võib tekkida tunne, et mured kaovad, kuid tegelikult muudavad need depressiooni raskemaks.

Püüa korralikult magada, sest sinu keha vajab puhkust. Hea une saavutamiseks ole päeval aktiivne, mine õhtuti magama ühel ja samal ajal, püüa enne uinumist tegeleda millegi lõõgastavaga, väldi päeval magamist ja liigset voodisolekut.

Ole tähelepanelik oma tunnete ja mõtete suhtes. Mõtteid saab muuta.

Püüa anda endast parim, kuid sa ei pea olema perfektne.

Aktsepteeri seda, et sa ei saa kõike kontrollida. Mõtle: „Kas see on tõesti nii halb, nagu ma mõtlen, et on?“

Selgita lähedastele, et sul on vaja aeg-ajalt omaette olla. Selgita neile oma vajadusi.