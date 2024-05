Naiste uskumatud kogemused vastassugupoolega: ta veetis öö teisega ja süüdistas hiljem mind, et ma tol hetkel kohal ei olnud

Need on naiste lood kõige ebakindlamatest meestest, kellega nad on kohtamas käinud, ja kuidas nende ebakindlus nende suhetes väljendus:

"Ta jättis mu maha, sest uskus, et olin maganud peale tema veel kahe inimesega. Ma ei öelnud talle alguses oma tegelikku numbrit – see pole kellegi teise asi –, aga tegelikult oli see palju suurem kui kaks. Ta jahus seda veel kolm aastat, enne kui ta mu maha jättis, sest ta tundis end vähem mehena. Tema on mees, nii et tema arv oleks pidanud olema suurem...