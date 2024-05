Kas parim šašlõkk valmib vardas või lahtiste tükkidena kaane all grillides? Vastuse annab lihameister

Liha grillimisel pakub suurimat väljakutset šašlõkk. Selle küpsemise aeg sõltub lihatükkide suurusest aga umbes 30-40 minutit võiks selleks arvestada. Kõige parem on šašlõkki grillida vardas lihatükid tihedalt üksteise otsa surutuna. Mida tihedamalt on liha vardas kokkusurutud, seda kauem see küpseb, kuid ka tulemus on parem. Rasvasemad tükid jaota vardas ühtlaselt teiste vahele, et rasv valguks küpsemisel ka taisematele tükkidele ja tagaks nende mahlasuse.

Enamasti küpsetatakse šašlõkki lahtisel grillil. Parim tulemus saadakse šašlõkivanni kasutades, kuhu on võimalik tekitada söevaba koht järelküpsemiseks. Kuid alguses võib šašlõkki grillida ka kaane all, siis ei pea vardaid hakkama kohe pidevalt ringi keerama. Gaasigrillil valmistataksegi šašlõkki suletud kaane all.

Eelnevalt lase grillil kuumeneda umbes 180 kraadini. Kaane all grillides tuleb siiski jälgida, et liha ei kuivaks. Selleks pritsi šašlõkki aeg-ajalt veega. Kui grillil on ainult üks varras, siis on kaane all niiskuse hoidmiseks pritsimine hädavajalik. Ka lahtisel grillil küpsetades hoia pritsipudel käepärast, et jahutada liha pealispinda kõrbemise vastu ja vajadusel sellega summutada tuleleeki.

Kui šašlõkk on kaane all umbes 10 minutit küpsenud, siis keera vardal teine külg. Korda seda mõneajapärast uuesti, et kõik neli külge saaks ühtlaselt küpseks. Umbes 10 minutit enne valmimist jätka grillimist avatud grilliga, varrast iga natukese aja takka pöörates. Liha küpsusastme kontrollimiseks lõika noaga mõnele suuremale tükile sälk sisse ja vaata, kas välja jooksev vedelik on muutunud valkjaks. Valmis šašlõkk võiks jätta paariks minutiks vardasse puhkama, et mahlad ei jookseks lihast välja.

Tomati grillsalat

1 kg küpseid tomateid

6 väikest punast sibulat

4 sl külmpressitud oliiviõli

3 sl palsamiäädikat

Soola ja musta pipart

Näpuotsaga suhkrut

Lõika tomatid ja sibulad sektoriteks ja sega kausis omavahel. Maitsesta soola, pipra ja palsamiäädikaga. Soovi korral lisa ka näpuotsaga suhkrut.