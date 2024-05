Näitlejanna Heather Graham õpetab: alati leidub põhjus, miks end halvasti tunda, nii et otsustage lihtsalt, et olete äge!

„Alati on midagi viga, nii et ärge keskenduge sellele. Mõelge sellele, mis on hea, ja tehke kinnitusi. Selle asemel, et mõelda sellele, mida teised inimesed tahavad, mõelge sellele, mida soovite. Tee seda, mis paneb sind hästi tundma . Mida paremini tunnete end sisemiselt, seda parem on teie energia ja ma arvan, et see teebki inimesed atraktiivseks – see on suurepärane energia, mis kiirgab seestpoolt.“