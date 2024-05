Tilgad püksis? Ämmaemand räägib, mis on peamised uriinipidamatuse põhjused ja mida ette võtta

„Erineva uriinipidamatuse tüübi korral on ravi erinev, mõnda patsienti saab aidata operatsiooniga, mõnda tablettraviga, mõni vajab mõlemat. Kui pidamatuse põhjus on selgitatud, siis enamasti leiab ka lahenduse, mis aitaks muret leevendada,“ ütles ämmaemand.

„Paraku on nii, et naistel esineb uriinipidamatust kaks korda sagedamini kui meestel. seetõttu on uriinipidamatuse teemad sageli ämmaemandate töölaual, sest naiste poolt on soov abi saada suur,“ jätkas Pajuste.