Tead paljusid, kes leidnud kaaslase Tinderist, aga sul ei õnnestu? Vaata, mida pead tegema, et šansse parandada

Peaksid näitama end maalima parimas võimalikus valguses, et meelitada ligi sobilikumaid kaaslasi. Saada oma tulevasele tugev isiklik sõnum, et ta sind üles leiaks! Siin on 10 nippi, kuidas anda oma online armuelule särtsu:

Üks suur probleem on see, et paljud küll vastavad sõnumitele, mis neile saadetakse, aga ei tee ise kunagi esimest sammu, et teisele kirjutada. Seeläbi võid paljudest potentsiaalsetest kohtingukaaslastest ilma jääda. Kirjuta ise vähemalt kahele inimesele päevas ning kui näed, et keegi vaatab pidevalt su profiili, tee ise esimene samm ja kirjuta talle.