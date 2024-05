Nädalaga rannavormi? Kuulsuste toitumisnõustaja nipid, kuidas nädalaga oma vormi märgatavalt parandada

Kuigi iga keha, milles end hästi tunned, ongi rannakeha, on parema enesetunde saavutamiseks võimalik üht-teist ära teha. Toitumisnõustaja Gabriela Peacock, kes aitas ka prints Harryl pulmadeks vormi saada jagab nüüd kogu maailmaga kaheksat näpunäidet, et oma keha ja välimust seitsme päevaga märgatavalt parandada.

„Ma usun püsivatesse lähenemisviisidesse, mis parandavad tervist ja suurendavad elujõudu. Kuigi ühe nädalaga rannakeha saavutamine ei pruugi tunduda realistlik ega tervislik, on olemas lihtsaid elustiili nippe, mida igaüks saab kasutada, et tunda end lühikese ajaga enesekindlamalt ja energilisemalt,“ ütleb Peacock väljaandele The Sun.