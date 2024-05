Uuring: eestlased pole nõus kõrgete hindade kiuste oma lemmikpoest ja lemmikbrändist loobuma

Niisamuti pole Baltikumis veel kuigi levinud realiseerimistähtaja lähedal olevate toodete soetamine, kuid samas on vähenemas raiskamine. Kui vastajatelt uuriti, milliseid muutuseid on nad viimase 12 kuu jooksul oma käitumises teinud, toodi peamiselt välja säästvad harjumused. „41% vastajatest ütlesid, et nad üritavad toitu vähem raisata. Teiseks üritatakse elada tervislikumat elu. Kolmanda punktina toodi esile taaskasutus.

See kõik moodustab sellise terviku, kus inimesed järjest rohkem hoolivad endast, keskkonnast ja elustandardist,“ rääkis Villems. See, kust ja kui tihti inimesed kaupa soetavad, on viimastel aastatel püsinud võrdlemisi sarnane. „Eesti puhul näeme, et kõige suurem osakaal on suurtel supermarketitel,“ kommenteeris ta ja märkis, et aasta jooksul on suured poed ka turu keskmisest rohkem kasvada suutnud.