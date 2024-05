Stilist soovitab, kuidas lõpuaktusel meeletut summat kulutamata oma ainulaadsust rõhutada

Kevad-suvised trendid on täis helgust ja kergust, mistõttu on stiilse ja enda jaoks õige lõpukleidi ja -kostüümi leidmiseks valikuid tohutult palju. Stilist Kati Ollino kinnitas, et endiselt on moes kõrge pihaga laiad püksid ja pükskostüümid, mis sobivad igale pidulikule üritusele. Niisamuti püsivad trendina veel rõhutatud õlad, volangid ja suured varrukad. Lisaks ka eripäraste lõigetega pluusid ja kleidid. „Pilgu püüdmiseks võiks riietusele lisada läbikumavast kangast eseme või midagi roosi temaatikast. Praegustest trendidest leiab midagi igale maitsele ja kehatüübile - litritega minikleidid, lillemustriga midikleidid ja siidist maksikleidid,“ rääkis stilist viisidest, kuidas olla isikupärane, ent samal ajal trendikas.

Kati Ollino hinnangul on lõpetamise puhul kõige olulisem jälgida seda, et riietus oleks kandja nägu ning tooks välja just tema parimad küljed. „Riided peaksid hästi istuma ja mis peamine - kandjal peab olema mugav,“ rõhutas stilist. Ollino rääkis, et riietuse valikul tuleb arvestada sellega, et lõpetaja peab kostüümi kandma reeglina mitu tundi. Ta tõi näite, et kui kõrgete kontsadega ei tunta end kindlalt, siis võiks nende asemel valida madalama kontsaga kingad või jalanõud. Lisaks kinnitas stilist, et igat naist kaunistab rõhutatud pihaosa ja A-lõikeline kleit. Teisalt on ka lihtsas, klassikalise tegumoega kleidis või pükskostüümis alati midagi elegantset ja pidulikku. Ollino sõnul võiks lõpetamisel siiski vältida liiga lühikesi ja avara dekolteega kleite.