„Laua tagant on ebamugavam minema saada.“ Lugeja jagab mõtet, miks ei tasuks esmakohtingul kuud ja tähti oodata

„Jalutamine on kõige stressivabam tegevus võõra inimesega suhtlemise alustamiseks. Laua taga vastakuti istumine muutub sageli tööintervjuuks. Laua tagant on ebamugavam minema saada. Jalutamise saab sujuvalt juhtida nt bussipeatusesse või teekonna algusesse tagasi, kui on tunne, et aitab küll.