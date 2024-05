Kolmas probleem on see, kui keegi ütleb, et ta ei tülitse oma partneriga mitte kunagi. „See tähendab, et üks või mõlemad osapooled pole teineteisega ausad,“ usub Jeff. „“Suure tõenäosusega te väldite ebameeldivaid teemasid ega räägi lahkhelidest. Tülitsemine ja probleemidest rääkimine on suhte jaoks väga tähtis.“ Jeff selgitas, et paarid, kes ei suuda asju läbi rääkida ega kompromissi leida, ei püsi kaua koos.