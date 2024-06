Helilooja Kristjan Järvi: me kõik ajame raha taga ja tahame seda jubedalt. Aga miks?

Produtsent, helilooja ja dirigent Kristjan Järvi ning enesearengu teejuht ja raamatu „Lõpp on algus“ autor Tiit Trofimov rääkisid podcast`is „Keset elu“ muretsemisest, rahast ning lahenduste otsimisest. Trofimov tõi välja, et üks vanavanaema on öelnud kunagi muretsemise kohta järgneva lause: „muretsemine on nagu kiiktooliga kiikumine – annab hullult palju tegevust, aga edasi ei vii.“