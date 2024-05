Ideaalselt alanud suhe sai kurva lõpu: sain aru, et sama hästi võiksin seksi ajal magada, nauding oleks sama suur

Praegu on lahkuminekust möödas kaks aastat ja olen jälle pikemas suhtes, aga vahel ikka mõtlen tema peale. Otsin nüüd kõigis meestes neid vigu, mis temas ei olnud. Miks ei käi mees hästi riides? Miks on ta nii ebakultuurne? Ma ei peaks nii tegema, aga ometi teen. Maailm on väike ja see eelmine on mul ikka Facebooki sõbralistis. Ta töötab kokana ühes heas restoranis ning käib palju reisimas. Piltide järgi tundub, et kõik on tal super. Ma muidugi ei tea, kuidas tal naistega, aga peamine, et ta liiga palju oma eripärade pärast ei põeks. Ei tea, ehk oleksin pidanud ikka silmad kinni pigistama… Samas, kaua sa ikka nii vastu pead....“