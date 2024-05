Chris Hemsworth on abikaasale igavesti tänu võlgu: ta jättis oma unistused minu omade toetamiseks kõrvale

„Tahan tänada oma kaunist abikaasat, kes on olnud kogu mu karjääri põhimõtteliselt minu kõrval, lõputult julgustanud ja toetanud,“ ütles ta. „Ja mulle ei lähe meelest see, et ta jättis oma unistused minu omade toetamiseks kõrvale ja jällegi ma olen igavesti sulle tänu võlgu,“ kiitis mees oma näitlejannast abikaasat Elsa Patakyt.

„Fakt on see, et mitte miski, mida ma teen, ükski neist hetkedest ega need erilised sündmused ei oleks midagi erilist kui sina poleks minu kõrval. Ma armastan sind.“

Hemsworth ja Pataky kohtusid 2010. aastal ning abiellusid juba samal aastal, vaid kolm kuud pärast suhte ametlikku tegemist. Paari peres kasvab ka kolm last – tütar India Rose (12) ja kaksikud poisid Sasha ja Tristan (10).

Paar mängib nüüd koos filmis „Furiosa: A Mad Max Saga“. „See on meie jaoks nagu kohtinguõhtu, sest meil on kolm last,“ rääkis Hemsworth, viidates sellele, et saab tänu filmile naisega koos rohkem aega veeta.