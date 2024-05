Palju kasulikke nõuandeid ja arutelusid või klatš ja ärapanemine? Perekooli foorumi sulgemine tekitab nii kurbust kui ka rõõmu

„Head Perekooli külastajad! Perekool on Eesti esimene pereportaal. Ehkki viimastel aastatel on loodud uusi kaasaegseid suhtlus- ja infokanaleid, on Perekoolil jätkunud pikaajalisi ja aktiivseid külastajaid - oleme selle üle rõõmsad ja tänulikud,“ seisab teade Foorumi avalehel.