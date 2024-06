Ta on teolt tabanud tuhandeid petjaid! Eradetektiiv räägib avameelselt, milleks on mehed valmis, et vältida vahelejäämist

Eksklusiivintervjuus The Sunile räägib Hart oma Londoni kontoris: „Mitte miski ei üllata mind enam. Mõnedel inimestel on 3–4 afääri korraga. Umbes 25–30 klienti kontakteerub minuga igakuiselt, sest neil on kahtlus, et nende partner petab.“

Šokeerivalt petab 60% mehi ja 40% naisi vähemalt korra oma abielu jooksul.

Usalda oma sisetunnet

Leon Harti sõnul on naise sisetunne peaaegu alati õige. Tema väitel on õigus 85% klientidest, kes kahtlustavad, et nende partner petab. „Naiste sisetunne on kui kuues meel,“ kinnitab Hart. „See on palju teravam kui meeste oma. Et midagi on valesti, sellest saavad naised mitu kuud varem aru, kui mehed.“

Leon ütleb, et mehed pöörduvad nende poole sama tihti kui naised. „10–15 aastat tagasi kontakteerusid meiega enamasti naised, kuid nüüd on see tasakaalus,“ tõdeb eradetektiiv.

Leon Hart toob välja märgid, et partner ei ole sulle truu:

