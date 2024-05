Brünetid bitchid | Enne ilukirurgi juurde minekut peaks tegema tiiru psühholoogi juures? Otse ja ausalt tehtud ja tegemata ilukohendustest

Tänases saates räägitakse sellest, kuidas miks ja kui palju võiksid naised end kohendada? Teele tõdeb, et hiljutine märkus tema kaela kohta, viis ta joostes ilukliinikusse, kus mure niks- naks lahendati. Samuti sõnab naine, et ei pea paljuks oma sõpradele teada anda, kui nad vajaksid väikest kohendamist. Kas Merle teeks sama?

Vastukaaluks jagab Merle lihtsalt geniaalset nippi, kuidas ajaga võidu jooksmata pidevalt oma hea välimuse kohta komplimente saada. „Ma hakkan ka nüüd seda kasutama,“ on Teele kindel. Jutuks tuleb ka see, kuidas Merle sai hoobilt 29 aastaselt 39 aastaseks, jättes vahele kümme aastat kuid nägi noorem välja kui varem!

Teemaks tuleb ka alkohol. Millised suhted on naissaatejuhtidel alkoholiga? „Väga head, me oleme sõbrad,“ teatab Merle. Selle peale räägib Teele avameelse loo, kuidas peale aastaid lastega kodus olemist tekitas temas soovi avastada elu väljaspoole kodu. „Tahtsin siis ära juua kogu alkoholi, mõtlesin, et millest kõigest olen ma ilma jäänud,“ naerab naine. „Õnneks sain siis aru, et ma pean midagi muud tarka tegema. Läksin tööle!“