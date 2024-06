Moedisainer Liina Stein: isa õpetas mind maast madalast iseseisvalt toime tulema ja aru saama, et kui ma midagi tahan, tuleb selleks tööd teha

„Mind kasvatas isa. Ta õpetas mind maast madalast iseseisvalt toime tulema ja aru saama, et kui ma midagi tahan, tuleb selleks tööd teha,“ ütleb Liina, kelle omanimeline bränd on tema sõnade silmapaistvaks kinnituseks. Naine lõi oma brändi üksinda, nullkapitaliga, kuid suure tahte ja väga heade õmblusoskustega.

„Need 14 aastat on olnud ääretult põnevad ja neis on olnud nii palju rõõme kui ka pettumusi, kordaminekuid ning ebaõnnestumisi. Olen alati arvanud, et iga halb on millekski hea, sest raskustest ülesaamine nõuab alati pingutust, meelekindlust ning leidlikkust ja see muudab sind iga korraga inimesena tugevamaks,“ lausub Liina tagasi vaadates.