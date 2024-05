Ott Kiivika elukaaslane lahendab tülid Messengeris: siis kontrollin oma emotsioone ja saan argumenteerida nii, et keegi ei sega vahele

Gajane naerab, et temale vahel isegi tülid meeldivad, sest leppimine on alati magus. Talle meeldib erimeelsusi lahendada nii, et kui midagi jääb hingele, võtab ta kätte ja kirjutab Otile Messengeris teema lahti. „Siis kontrollin oma emotsioone ja saan argumenteerida nii, et keegi ei sega vahele.“ Ott on aga suhtleja ja sageli ei jätku tal keset päeva Gajane pikkade tekstide lugemiseks piisavalt keskendumisvõimetki. „Ega neid lugeda pole ka meeldiv, sest see tekst on liiga perfektne – ma ei saa vastu vaielda.“